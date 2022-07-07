Премьер-министр Новой Зеландии раскритиковала "провал" ООН в войне в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Совет Безопасности ООН потерпел неудачу в своем ответе на вторжение россии в Украину, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, назвав роль Москвы «моральным банкротом». Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Ардерн, длительно выступавший против права вето Совета Безопасности, которым обладают пять постоянных членов: Великобритания, Китай, Франция, россия и Соединенные Штаты, повторила свой призыв к реформе этого органа.
«Провал» ООН по Украине был вызван позицией россии с правом вето в Совете Безопасности, сказала она во время торгового визита в Австралию.
россия использовала свое место в совете, чтобы занять «морально несостоятельную позицию после морально несостоятельной и незаконной войны», добавила Ардерн.
По ее словам, Новая Зеландия будет добиваться реформ Совета Безопасности ООН, чтобы гарантировать, что ее ценность и актуальность не уменьшатся.
Ардерн призвал Международный уголовный суд в Гааге получить ресурсы, необходимые для расследования военных преступлений и судебного преследования за них.
Она добавила, что Новая Зеландия будет выступать как третья сторона по делу Украины против россии в суде.