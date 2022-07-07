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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Прем'єр-міністр Нової Зеландії розкритикувала «провал» ООН у війні в Україні

Прем'єр-міністр Нової Зеландії розкритикувала «провал» ООН у війні в Україні

Київ • УНН

 • 211954 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Рада Безпеки ООН зазнала невдачі у своїй відповіді на вторгнення росії в Україну, заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, назвавши роль Москви «моральним банкрутом». Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Ардерн, яка тривалий час виступала проти права вето Ради Безпеки, яким володіють п'ять постійних членів: Велика Британія, Китай, Франція, росія та Сполучені Штати, повторила свій заклик до реформи цього органу.

«Провал» ООН щодо України був викликаний позицією росії з правом вето в Раді Безпеки, сказала вона під час торговельного візиту до Австралії.

росія використала своє місце в раді, щоб зайняти «морально неспроможну позицію після морально неспроможної та незаконної війни», додала Ардерн.

За її словами, Нова Зеландія добиватиметься реформ Ради Безпеки ООН, щоб гарантувати, що її цінність та актуальність не зменшаться.

Ардерн закликав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі отримати ресурси, необхідні для розслідування військових злочинів та судового переслідування за них.

Вона додала, що Нова Зеландія виступатиме як третя сторона у справі України проти росії в суді.

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