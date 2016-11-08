Премьер Эстонии отказался уходить в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас сообщил после заседания правления и фракции возглавляемой им Партии реформ, что не собирается сам подавать в отставку, передает УНН со ссылкой на ERR.
Глава Партии реформ Т.Рыйвас сказал, что без борьбы он не позволит Эстонии сделать поворот налево.
"Молчаливой покорности не будет. Мы будем бороться за правую Эстонию всегда. Правую Эстонию мы строили для будущего наших детей и за это будем стоять и дальше. В интересах истории эстонскому народу должно быть понятно, кто что представляет. Я хочу посмотреть в глаза депутатов Рийгикога, в тот момент, когда они проголосуют за поворот налево", - сказал Т.Рыйвас.
"Ясно, что эта коалиция исчерпала себя. Вчера IRL и СДПЕ сообщили, что они не хотят продолжать быть в правительстве с Партией реформ. Как нам, так и жителям Эстонии долгое время врали, все названные причины были надуманными", - добавил он.
"Я готов к открытым дебатам о недоверии в Рийгикоге при первой возможности", - подчеркнул Т.Рыйвас.
В понедельник, 7 ноября, лидеры Социал-демократической партии и IRL сообщили, что сотрудничество с Партией реформ завершилось и предложили премьер-министру Т.Рыйвасу уйти в отставку.
IRL и социал-демократы вели переговоры с Центристской партией. Глава СДПЕ Евгений Осиновский видит новым премьер-министром лидера центристов Юри Ратаса.