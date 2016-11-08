Прем'єр Естонії відмовився йти у відставку

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 22509 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 45569 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 67746 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 138210 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 201318 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191141 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211746 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196949 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152351 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153133 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.4 м/с
90 %
751 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

НАТО посилить співпрацю з партнерами, використовуючи досвід війни в Україні

2 квітня, 16:09 • 21981 перегляди

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

2 квітня, 16:30 • 24716 перегляди

Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 14, серед них двоє дітей

2 квітня, 16:44 • 22410 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 25988 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33631 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 480102 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316875 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379068 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490873 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735112 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124131 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183734 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126516 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161366 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184552 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Прем'єр Естонії відмовився йти у відставку

Прем'єр Естонії відмовився йти у відставку

Київ • УНН

 • 9532 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Естонії Тааві Рийвас повідомив після засідання правління і фракції очолюваної ним Партії реформ, що не збирається сам подавати у відставку, передає УНН з посиланням на ERR.

Голова Партії реформ Тааві Рийвас сказав, що без боротьби він не дозволить Естонії зробити поворот наліво.

"мовчазної покірності не буде. Ми будемо боротися за праву Естонію завжди. Праву Естонію ми будували для майбутнього наших дітей і за це будемо стояти і далі. В інтересах історії естонському народу має бути зрозуміло, хто що представляє. Я хочу подивитися в очі депутатів Рійгікогу, в той момент, коли вони проголосують за поворот наліво", - сказав Т.Рийвас.

"Ясно, що ця коаліція вичерпала себе. Вчора IRL і СДПЕ повідомили, що вони не хочуть продовжувати бути в уряді з Партією реформ. Як нам, так і жителям Естонії довгий час брехали, всі названі причини були надуманими", - додав він.

"Я готовий до відкритих дебатів про недовіру в Рійгікогу при першій нагоді", - наголосив Т.Рийвас.

У понеділок, 7 листопада, лідери Соціал-демократичної партії і IRL повідомили, що співпраця з Партією реформ завершена і запропонували прем'єр-міністру Тааві Рийвасу піти у відставку.

IRL і соціал-демократи вели переговори з Центристської партією. Голова СДПЕ Євген Осиновский бачить новим прем'єр-міністром лідера центристів Юрі Ратаса.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,230.10
Золото
$3,174.69
Tesla
$280.94
Brent
$73.02
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,820.52