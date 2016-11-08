Прем'єр Естонії відмовився йти у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Естонії Тааві Рийвас повідомив після засідання правління і фракції очолюваної ним Партії реформ, що не збирається сам подавати у відставку, передає УНН з посиланням на ERR.
Голова Партії реформ Тааві Рийвас сказав, що без боротьби він не дозволить Естонії зробити поворот наліво.
"мовчазної покірності не буде. Ми будемо боротися за праву Естонію завжди. Праву Естонію ми будували для майбутнього наших дітей і за це будемо стояти і далі. В інтересах історії естонському народу має бути зрозуміло, хто що представляє. Я хочу подивитися в очі депутатів Рійгікогу, в той момент, коли вони проголосують за поворот наліво", - сказав Т.Рийвас.
"Ясно, що ця коаліція вичерпала себе. Вчора IRL і СДПЕ повідомили, що вони не хочуть продовжувати бути в уряді з Партією реформ. Як нам, так і жителям Естонії довгий час брехали, всі названі причини були надуманими", - додав він.
"Я готовий до відкритих дебатів про недовіру в Рійгікогу при першій нагоді", - наголосив Т.Рийвас.
У понеділок, 7 листопада, лідери Соціал-демократичної партії і IRL повідомили, що співпраця з Партією реформ завершена і запропонували прем'єр-міністру Тааві Рийвасу піти у відставку.
IRL і соціал-демократи вели переговори з Центристської партією. Голова СДПЕ Євген Осиновский бачить новим прем'єр-міністром лідера центристів Юрі Ратаса.