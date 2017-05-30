Премьер Болгарии обвинил страны ЕС в продовольственном "апартеиде"

Он заявил, что на внутренний рынок Болгарии популярные бренды поставляют менее качественную продукцию, чем в Западную Европу.

"Это неприемлемо и оскорбительно. Может, это пережиток апартеида, когда для некоторых пища должна быть более высокого качества, а для других, в Восточной Европе, более низкого качества", - сказал он.

Болгарское правительство объявило, что отправит экспертов, которые купят товары в западных супермаркетах, проверят их и сравнят результаты с теми же брендами, которые продаются в Болгарии.

Напомним, по словам экспертов, украинские производители поставляются на экспорт продукцию лучшего качества, чем продают на внутреннем рынке.

Это обусловлено отсутствием контроля за качеством продуктов питания в Украине и бедностью населения.

Добавим, что за последние полтора года наша страна наращивает импорт пальмового масла, которое которая раз и используется производителями для удешевления продукции.