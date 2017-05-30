Прем'єр Болгарії звинуватив країни ЄС в продовольчому "апартеїді"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов розкритикував продовольчі компанії за вибірковий підхід у постачанні продуктів харчування для Східної і Західної Європи, звинувативши їх в продовольчому "апартеїді". Про це Б.Борисов заявив під час засідання уряду, повідомляє УНН з посиланням на Euractiv.
Він заявив, що на внутрішній ринок Болгарії популярні бренди постачають менш якісну продукцію, аніж до Західної Європи.
"Це неприйнятно і образливо. Може, це пережиток апартеїду, коли для декого їжа повинна бути більш високої якості, а для інших, у Східній Європі, більш низької якості", - сказав він.
Болгарський уряд оголосив, що відправить експертів, які куплять товари в західних супермаркетах, перевірять їх і порівняють результати з тими ж брендами, які продаються в Болгарії.
Нагадаємо, за словами експертів, українські виробники постачаються на експорт продукцію кращої якості, аніж продають на внутрішньому ринку.
Це зумовлено відсутністю контролю за якістю продуктів харчування в Україні та бідністю населення.
Додамо, що протягом останніх півтора року наша країна нарощує імпорт пальмового масла, яке яка раз і використовується виробниками для здешевлення продукції.