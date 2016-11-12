Правоохранители задержали грабителя с боеприпасами в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Запорожские правоохранители оперативно нашли и задержали грабителя пенсионерки, у которого также нашли 36 патронов калибра 7,62 мм к автомату Калашникова. Об этом проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.
Вчера, 11 ноября в 10:40, в Александровский отделения полиции в "102" обратилась 62-летняя жительница Запорожья, которая сообщила, о ее ограблении на улице Академика Амосова.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции. Пострадавшая рассказала, что в 10:30 на улице Академика Амосова неизвестный вырвал у нее из рук кошелек с деньгами в сумме 920 гривен, пенсионным удостоверением и банковской карточкой и побежал в сторону реки Московки.
Полицейские по "горячим следам" нашли и задержали подозреваемого в преступления. Им оказался 37-летний ранее судимый местный житель. Кроме вещей пенсионерки, у него нашли боеприпасы к автомату Калашникова.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.186 (грабеж) и по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Самое суровое наказание, которое грозит злоумышленнику по инкриминируемым статьям - лишение свободы на срок до семи лет.