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15 марта, 19:03 • 110406 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153027 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129241 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122379 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108077 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103143 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99381 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Правоохранители задержали грабителя с боеприпасами в Запорожье

Правоохранители задержали грабителя с боеприпасами в Запорожье

Киев • УНН

 • 7550 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Запорожские правоохранители оперативно нашли и задержали грабителя пенсионерки, у которого также нашли 36 патронов калибра 7,62 мм к автомату Калашникова. Об этом проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.

Вчера, 11 ноября в 10:40, в Александровский отделения полиции в "102" обратилась 62-летняя жительница Запорожья, которая сообщила, о ее ограблении на улице Академика Амосова.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции. Пострадавшая рассказала, что в 10:30 на улице Академика Амосова неизвестный вырвал у нее из рук кошелек с деньгами в сумме 920 гривен, пенсионным удостоверением и банковской карточкой и побежал в сторону реки Московки.

Полицейские по "горячим следам" нашли и задержали подозреваемого в преступления. Им оказался 37-летний ранее судимый местный житель. Кроме вещей пенсионерки, у него нашли боеприпасы к автомату Калашникова.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.186 (грабеж) и по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Самое суровое наказание, которое грозит злоумышленнику по инкриминируемым статьям - лишение свободы на срок до семи лет.

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