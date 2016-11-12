Правоохоронці затримали грабіжника з боєприпасами у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Запорізькі правоохоронці оперативно знайшли та затримали грабіжника пенсіонерки, в якого також знайшли 36 набоїв калібру 7,62 мм до автомату Калашникова. Про це проінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Запорізькій області, передає УНН.
Вчора, 11 листопада о 10:40, до Олександрівського відділення поліції через “102” звернулась 62-річна жителька Запоріжжя, яка повідомила, про її пограбування на вулиці Академіка Амосова.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції. Постраждала розповіла, що о 10:30 на вулиці Академіка Амосова невідомий вирвав у неї з рук гаманець з грошима в сумі 920 гривень, пенсійним посвідченням та банківською карткою та побіг у бік річки Московки.
Поліцейські по “гарячих слідах” знайшли та затримали підозрюваного у злочину. Ним виявився 37-річний раніше засуджений місцевий житель. Окрім речей пенсіонерки, у нього знайшли боєприпаси до автомату Калашникова.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.2 ст.186 (Грабіж) та за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Найсуворіше покарання, яке загрожує зловмисникові за інкримінованими статтями, — позбавлення волі на строк до семи років.