Правоохранители обнаружили у одессита килограмм амфетамина

Правоохранители задержали 45-летнего одессита, который хранил в своем доме наркотические средства и психотропы.

Во время обыска полицейские изъяли у подозреваемого два пакета с килограммом амфетамина, 38 единиц средства "Экстази", 100 г марихуаны и 1 г кокаина. Кроме этого, у фигуранта изъяты электронные весы с остатками психотропа на них.

По ценам "черного" рынка изъятая партия наркотиков и психотропных стоит более 220 тыс. грн.

По факту дела открыто уголовное производство по ст. 309 УК Украины. Парню грозит до 3 лет тюрьмы.