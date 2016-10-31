Правоохоронці виявили у одесита кілограм амфетаміну
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Правоохоронці вилучили у одесита один кілограм амфетаміну та 38 одиниць засобу “Екстазі”, 100 г марихуани і один грам кокаїну. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Правоохоронці затримали 45-річного одесита, який зберігав в своєму помешканні наркотичні засоби та психотропи.
Під час обшуку поліцейські вилучили у підозрюваного два пакунки з кілограмом амфетаміну, 38 одиниць засобу “Екстазі”, 100 г марихуани та 1 г кокаїну. Крім того, у фігуранта вилучено електронні ваги із залишками психотропу на них.
За цінами “чорного” ринку вилучена партію наркотиків і психотропів коштує понад 220 тис. грн.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст. 309 КК України. Молодику загрожує до 3 років в’язниці.