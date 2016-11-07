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Правоохранители разоблачили изготовление порнографической продукции в Ивано-Франковске

Правоохранители разоблачили изготовление порнографической продукции в Ивано-Франковске

Киев • УНН

 • 5876 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили изготовление порнографической продукции в Ивано-Франковске, которое организовала жительница Львова. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

Правоохранители разоблачили и прекратили незаконную деятельность жительницы Львова 1987 г.р., которая организовала порнобизнес в Ивано-Франковске, в частности, незаконно производила, сбывала и распространяла видеопродукцию порнографического характера.

Выяснилось, что на Прикарпатье "предприимчивая" львовянка приехала в мае этого года. С целью обогащения стала на преступный путь и организовала студию по незаконному изготовлению видеопродукции порнографического характера. Для этого она обдумала и разработала план. Прежде всего сняла две квартиры и обустроила комнаты компьютерной техникой: веб-камерами, ноутбуками, интернет-связью, что давало возможность распространения порнографической продукции в Интернет-сети, путем трансляций через специализированные Интернет-ресурсы.

Во время обыска по месту нахождения онлайн-студий и по месту жительства организатора изъято 5 ноутбуков, системный блок, 5 веб-камер, сетевое оборудование и др. За совершенные противоправные деяния организатору и двум "моделям" объявлено о подозрении по ч. 3 ст.301 (ввоз изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Проводится следствие.

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