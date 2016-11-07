Правоохоронці викрили виготовлення порнографічної продукції в Івано-Франківську
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці викрили виготовлення порнографічної продукції у Івано-Франківську, яке організувала жителька Львова. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Івано-Франківської області.
Правоохоронці викрили та припинили незаконну діяльність жительки Львова 1987 р.н., яка організувала порнобізнес в Івано-Франківську, зокрема, незаконно виготовляла, збувала й розповсюджувала відеопродукцію порнографічного характеру.
З'ясувалося, що на Прикарпаття “підприємлива” львів’янка приїхала у травні поточноо року. З метою збагачення стала на злочинний шлях та організувала студію з незаконного виготовлення відеопродукції порнографічного характеру. Для цього вона обдумала та розробила план. Передусім винайняла дві квартири та облаштувала кімнати комп’ютерною технікою: веб-камерами, ноутбуками, Інтернет-зв’язком, які надали можливість розповсюдження порнографічної продукції в Інтернет-мережі, шляхом трансляцій через спеціалізовані Інтернет-ресурси.
Під час обшуку за місцем знаходження онлайн-студій та за місцем проживання організатора вилучено 5 ноутбуків, системний блок, 5 веб-камер, мережеве обладнання та ін. За вчинені протиправні діяння організатору та двом “моделям” оголошено про підозру за ч. 3 ст.301 (ввезення виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Т
Проводиться слідство.