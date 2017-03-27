Правоохранители Одессы проверяют информацию о заминировании Хозяйственного суда
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня в 15:04 на линию «102» поступило сообщение о том, что административное здание Одесского апелляционного хозяйственного суда заминировано. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
"На место происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты взрыво-технического отдела, кинологи и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Из здания суда эвакуировали работников и посетителей", - сообщили в полиции.
Сейчас решается вопрос о внесении данных в Едрей.
Напомним, 22 марта из суда в Одессе эвакуировали людей из-за сообщения о заминировании .