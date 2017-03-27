Правоохоронці Одеси перевіряють інформацію про замінування Господарського суду
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні о 15:04 на лінію “102” надійшло повідомлення про те, що адміністративну будівлю Одеського апеляційного господарського суду заміновано. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
"На місце події працює слідчо-оперативна група, експерти вибухо-технічного відділу, кінологи та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. З будівлі суду евакуювали працівників та відвідувачів", - повідомили у поліції.
Наразі вирішується питання про внесення даних до ЄРДР.
Нагадаємо, 22 березня із суду в Одесі евакуювали людей через повідомлення про замінування.