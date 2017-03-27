Правоохоронці Одеси перевіряють інформацію про замінування Господарського суду

"На місце події працює слідчо-оперативна група, експерти вибухо-технічного відділу, кінологи та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. З будівлі суду евакуювали працівників та відвідувачів", - повідомили у поліції.

Наразі вирішується питання про внесення даних до ЄРДР.

Нагадаємо, 22 березня із суду в Одесі евакуювали людей через повідомлення про замінування.