Правоохранители ликвидировали две незаконные АЗС в Киевской области

Установлено, что на территории Васильковского района Киевской области незаконно работают автозаправочные станции, где продают дизельное топливо.

"На основании постановлений суда проведено два обыска по результатам которых изъято и передано на ответственное хранение 7,8 тыс. литров дизельного топлива и 2 автозаправочные комплексы, общей ориентировочной стоимостью 613,1 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по словам экспертов, контроль качества горючего сегодня зависит исключительно от добросовестности оператора.