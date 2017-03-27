Правоохранители ликвидировали две незаконные АЗС в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области совместно с работниками прокуратуры ликвидировали две автомобильные заправки, где незаконно реализовывали дизельное топливо, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Установлено, что на территории Васильковского района Киевской области незаконно работают автозаправочные станции, где продают дизельное топливо.
"На основании постановлений суда проведено два обыска по результатам которых изъято и передано на ответственное хранение 7,8 тыс. литров дизельного топлива и 2 автозаправочные комплексы, общей ориентировочной стоимостью 613,1 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по словам экспертов, контроль качества горючего сегодня зависит исключительно от добросовестности оператора.