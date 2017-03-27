Правоохоронці ліквідували дві незаконні АЗС на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно з працівниками прокуратури ліквідували дві автомобільні заправки, де незаконно реалізовували дизельне пальне, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
Встановлено, що на території Васильківського району Київської області незаконно працюють автозаправні станції, де продають дизельне пальне.
"На підставі ухвал суду проведено два обшуки за результатами яких вилучено та передано на відповідальне зберігання 7,8 тис. літрів дизельного пального та 2 автозаправні комплекси, загальною орієнтовною вартістю 613,1 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, за словами експертів, контроль якості пального сьогодні залежить виключно від сумлінності оператора.