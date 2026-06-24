Правительство предоставит финансирование на создание образовательных пространств в 130 академических лицеях
Киев • УНН
В 2026 году 130 академических лицеев в 22 областях получат финансирование на STEM-лаборатории и современное оборудование. Правительство уже направило более 459 млн грн на первые 85 учреждений.
В 2026 году 130 будущих профильных академических лицеев в 22 различных областях Украины получат финансирование на создание STEM-лабораторий, кабинетов естественных наук и современного учебного оборудования. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.
Это заведения, которые с 2027 года станут частью сети профильной старшей школы. Правительство направило более 459 млн грн на первые 85 заведений. Остальные 45 получат финансирование в ближайшее время. Общины смогут закупить оборудование, мультимедиа и мебель. В целом в этом году на обновление образовательных пространств выделено 3,2 млрд грн – для пилотных лицеев, гимназий и будущих академических лицеев
По словам Свириденко, обновление школьной инфраструктуры – это одно из ключевых направлений реформы "Новой украинской школы" по созданию условий для качественного обучения и получения практических навыков.
Также обновляем содержание учебных программ и создаем возможности для профессионального развития педагогов, чтобы они эффективнее внедряли современные методики обучения
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