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Правительство предоставит финансирование на создание образовательных пространств в 130 академических лицеях

Киев • УНН

 • 966 просмотра

В 2026 году 130 академических лицеев в 22 областях получат финансирование на STEM-лаборатории и современное оборудование. Правительство уже направило более 459 млн грн на первые 85 учреждений.

Правительство предоставит финансирование на создание образовательных пространств в 130 академических лицеях

В 2026 году 130 будущих профильных академических лицеев в 22 различных областях Украины получат финансирование на создание STEM-лабораторий, кабинетов естественных наук и современного учебного оборудования. Об этом  сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Это заведения, которые с 2027 года станут частью сети профильной старшей школы. Правительство направило более 459 млн грн на первые 85 заведений. Остальные 45 получат финансирование в ближайшее время. Общины смогут закупить оборудование, мультимедиа и мебель. В целом в этом году на обновление образовательных пространств выделено 3,2 млрд грн – для пилотных лицеев, гимназий и будущих академических лицеев

- говорится в сообщении.

По словам Свириденко, обновление школьной инфраструктуры – это одно из ключевых направлений реформы "Новой украинской школы" по созданию условий для качественного обучения и получения практических навыков.

Также обновляем содержание учебных программ и создаем возможности для профессионального развития педагогов, чтобы они эффективнее внедряли современные методики обучения

- добавила она.

МОН внедряет профильное обучение для 10 классов с выбором профессии12.06.26, 21:59 • 5161 просмотр

Ольга Розгон

ОбществоОбразование