Сотрудники СБУ продавали гражданским сведения о телефонных разговорах - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Прокуратура Киевской области разоблачила деятельность гражданского лица и служащих ГУ СБУ Донецкой и Луганской областях, которые могут быть причастны к организации сбыта информации, полученной незаконным путем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Генпрокуратуры Украины.
По версии следствия, указанные лица, вероятно, “за деньги сбывали сведения о телефонных разговорах, соединения и телефонные трафики с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного снятия информации”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводятся санкционированные обыски по месту жительства и работы.
Также решается вопрос об объявлении указанным должностным лицам подозрения по ч. 1 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации), ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) УК Украины и избрания меры пресечения.
Напомним, контрразведчику СБУ сообщили о подозрении в нарушении конфиденциальности телефонных разговоров.