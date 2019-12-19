Працівники СБУ продавали цивільним відомості про телефонні розмови - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Прокуратура Київської області викрила діяльність цивільної особи та службовців ГУ СБУ Донецькій та Луганській областях, які можуть бути причетні до організації збуту інформації, здобутої незаконним шляхом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Генпрокуратури України.
За версією слідства, вказані особи “за гроші збували відомості про телефонні розмови, з’єднання та телефонні трафіки з використанням спеціальних технічних засобів, призначених для негласного зняття інформації”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі проводяться санкціоновані обшуки за місцем їх проживання та роботи.
Також вирішується питання щодо оголошення зазначеним службовим особам підозри за ч. 1 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації), ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер) КК України та обрання запобіжних заходів.
Нагадаємо, контррозвіднику СБУ повідомили про підозру у порушенні конфіденційності телефонних розмов.