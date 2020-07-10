Пожар в Нотр-Даме: Макрон выступил за реконструкцию собора в изначальном виде

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что шпиль собора Парижской Богоматери, сгоревший при пожаре в апреле 2019 года, и другие пострадавшие части собора следует восстановить в соответствии с его прежним обликом. Об этом сообщило в четверг AFP со ссылкой на представителя Елисейского дворца, передает УНН.

Представитель подчеркнул, что французский лидер “совершенно убежден” в этом. “Президент доверяет мнению экспертов и одобряет в целом проект восстановления, представленный главным архитектором Филиппом Вильнёвом, предусматривающий восстановление в идентичном виде”, — сообщил он.

Первоначально, в первые недели после пожара, Макрон высказал иное мнение, не исключив возможности придать шпилю вид “в духе современной архитектуры”. Это вызвало бурные споры не только среди архитекторов, но и в целом в гражданском обществе Франции.

Елисейский дворец пояснил в четверг, что в своей позиции Макрон исходит из стремления “не замедлять темпы реставрации и не усложнять эту программу”. “В том случае, если бы было решено придать шпилю вид в духе современной архитектуры, то пришлось бы проводить специальный архитектурный конкурс, что могло бы замедлить сроки стройки. Проведенные консультации с ведущими архитекторами показали, что создание современного шпиля — очень сложное дело и что современного облика можно добиваться иным путем”, — заявил представитель Елисейского дворца.

Речь идет прежде всего о том, чтобы переоборудовать в новом стиле территорию вокруг собора. Это может быть сделано в сотрудничестве с парижской мэрией. Елисейский дворец также не исключает создания музея, посвященного реставрации Нотр-Дам-де-Пари. Он разместится рядом с храмом — в здании клиники Отель-Дьё, построенном на месте средневековой больницы.

#UPDATE French President #EmmanuelMacron gave his blessing to a faithful reconstruction of the spire of the fire-damaged Notre-Dame cathedral in #Paris, in a change of heart after previously calling for a "contemporary" touch https://t.co/M3YOF0lC5B pic.twitter.com/4kyf06BUJE

— AFP news agency (@AFP) July 9, 2020

Реакция со стороны Макрона последовала после того, как ранее министр культуры Франции Розлин Башло заявила, что в стране достигнут консенсус относительно того, что шпиль собора Парижской Богоматери, сгоревший при пожаре в апреле 2019 года, следует восстановить в соответствии с его прежним обликом.

Это заявление было сделано по результатам заседания представителей всех ведомств и организаций, причастных к реконструкции парижского собора. На нем свой проект восстановления шпиля в изначальном виде представил Филипп Вильнёв, главный архитектор проекта по ремонту и реставрации собора после пожара.

Разработанный Вильнёвом план в 3 тыс. страниц предусматривает, в частности, что стропила крыши храма будут сделаны из дерева, как это было до пожара. Ранее выдвигались предложения в целях пожарной безопасности использовать для этих конструкций стальные или бетонные балки — такие методы уже были применены при реконструкции ряда пострадавших от огня французских готических соборах.

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