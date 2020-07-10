Пожежа у Нотр-Дамі: Макрон виступив за реконструкцію собору у первинному вигляді

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що шпиль собору Паризької Богоматері, згорілий під час пожежі в квітні 2019 року, і інші постраждалі частини собору слід відновити відповідно до його колишнього вигляду. Про це повідомило в четвер AFP з посиланням на представника Єлисейського палацу, передає УНН.

Представник підкреслив, що французький лідер “абсолютно переконаний” в цьому. “Президент довіряє думці експертів і схвалює в цілому проект відновлення, представлений головним архітектором Філіпом Вільньовом, що передбачає відновлення в ідентичному вигляді”, — повідомив він.

Спочатку, в перші тижні після пожежі, Макрон висловив іншу думку, не виключивши можливості надати шпилю вигляд “у дусі сучасної архітектури”. Це викликало бурхливі суперечки не тільки серед архітекторів, але і в цілому в громадянському суспільстві Франції.

Єлисейський палац пояснив в четвер, що у своїй позиції Макрон виходить із прагнення “не сповільнювати темпи реставрації і не ускладнювати цю програму”. “У тому випадку, якщо б було вирішено надати шпилеві вид у дусі сучасної архітектури, то довелося б проводити спеціальний архітектурний конкурс, що могло б уповільнити терміни будівництва. Проведені консультації з провідними архітекторами показали, що створення сучасного шпиля — дуже складна справа і що сучасного вигляду можна домагатися іншим шляхом”, — заявив представник Єлисейського палацу.

Йдеться перш за все про те, щоб переобладнати в новому стилі територію навколо собору. Це може бути зроблено у співпраці з паризькою мерією. Єлисейський палац також не виключає створення музею, присвяченого реставрації Нотр-Дам-де-Парі. Він розміститься поруч з храмом — в будівлі клініки Отель-Дьйо, побудованій на місці середньовічної лікарні.

#UPDATE French President #EmmanuelMacron gave his blessing to a faithful reconstruction of the spire of the fire-damaged Notre-Dame cathedral in #Paris , in a change of heart after previously calling for a “contemporary” touch https://t.co / M3YOF0lC5B pic.twitter.com/4kyf06BUJE

— AFP news agency (@AFP) July 9, 2020

Реакція з боку Макрона послідувала після того, як раніше міністр культури Франції Розлін Башло заявила, що в країні досягнуто консенсусу щодо того, що шпиль собору Паризької Богоматері, згорілий під час пожежі в квітні 2019 року, слід відновити відповідно до його колишнього вигляду.

Ця заява була зроблена за результатами засідання представників усіх відомств і організацій, причетних до реконструкції паризького собору. На ньому свій проект відновлення шпиля в первісному вигляді представив Філіп Вільньов, головний архітектор проекту з ремонту і реставрації собору після пожежі.

Розроблений Вільньовом план на 3 тис. сторінок передбачає, зокрема, що крокви даху храму будуть зроблені з дерева, як це було до пожежі. Раніше висувалися пропозиції з метою пожежної безпеки використовувати для цих конструкцій сталеві або бетонні балки — такі методи вже були застосовані при реконструкції ряду постраждалих від вогню французьких готичних соборів.

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