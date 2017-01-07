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Внедорожник в Николаевской области врезался в дерево

Внедорожник в Николаевской области врезался в дерево

Киев • УНН

 • 7407 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 7 января. УНН. В Николаевской области внедорожник врезался в дерево. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции в Николаевской области.

Как стало известно, трагедия произошла 6 января примерно в 15:00 часов на автодороге Р-06 "Ульяновка-Николаев" возле с. Новогригоровка Вознесенского района.

По информации полиции, 54-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Qashqai, по неустановленным причинам въехал в дерево.

В результате столкновения 20-летняя пассажирка транспортного средства получила телесные повреждения.

По факту начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются причины и обстоятельства совершения ДТП.

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