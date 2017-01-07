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Позашляховик на Миколаївщині врізався у дерево

Позашляховик на Миколаївщині врізався у дерево

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 7 січня. УНН. На Миколаївщині позашляховик врізався у дерево. Про це УНН повідомили у відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

Як стало відомо, трагедія сталася 6 січня приблизно о 15:00 годині на автодорозі Р-06 “Ульянівка-Миколаїв” біля с.Новогригорівка Вознесенського району.

За інформацією поліції, 54-річний чоловік, керуючи автомобілем Nissan Qashqai, з невстановлених причин в’їхав у дерево.

Внаслідок зіткнення 20-річна пасажирка транспортного засобу отримала тілесні ушкодження.

За фактоv розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 КК України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”, санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються причини та обставини скоєння ДТП.

Українські Національні Новини

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