Появились спойлеры седьмого сезона "Игры престолов"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. На севере Испании начались съемки седьмого сезона популярного фэнтези-сериала "Игра престолов" и в "сеть" попали фотографии с площадки, которые содержат спойлеры, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Отмечается, что пользователь социальной сети Twitter под ником "dragon's daughter" опубликовала снимки, на которых изображены актеры Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен) и Кот Харингтон (Джон Сноу).
На одном из кадров К.Харингтон держит в руках искусственную голову дракона. Поэтому, вероятно, что в одном из эпизодов нового седьмого сезона Д.Сноу впервые встретится с Д.Дейнерис и ее драконами.
Как сообщал УНН, "Игра престолов" снова стала лучшим драматическим сериалом года по версии "Эмми".