Появились спойлеры седьмого сезона "Игры престолов"

Отмечается, что пользователь социальной сети Twitter под ником "dragon's daughter" опубликовала снимки, на которых изображены актеры Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен) и Кот Харингтон (Джон Сноу).

На одном из кадров К.Харингтон держит в руках искусственную голову дракона. Поэтому, вероятно, что в одном из эпизодов нового седьмого сезона Д.Сноу впервые встретится с Д.Дейнерис и ее драконами.

Как сообщал УНН, "Игра престолов" снова стала лучшим драматическим сериалом года по версии "Эмми".