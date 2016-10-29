Появилися спойлери сьомого сезону "Гри престолів"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На півночі Іспанії почалися зйомки сьомого сезону популярного фентезі-серіалу “Гра престолів” і в “мережу” потрапили світлини з майданчика, котрі містять спойлери, передає УНН з посиланням на The Independent.
Зазначається, що користувач соціальної мережі Twitter під ніком “dragon’s daughter” опублікувала знімки, на яких зображені актори Емілія Кларк (Дейнеріс Таргаріен) і Кіт Харінгтон (Джон Сноу).
На одному з кадрів К.Харінгтон тримає в руках штучну голову дракона. Тож, імовірно, що в одному з епізодів нового сьомого сезону Д.Сноу вперше зустрінеться з Д.Дейнеріс і її драконами.
Як повідомляв УНН, “Гра престолів” знову стала кращим драматичним серіалом року за версією “Еммі”.