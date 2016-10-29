Появилися спойлери сьомого сезону "Гри престолів"

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 2378 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 8180 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 16179 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 34616 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 63659 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76998 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145656 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206881 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193474 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213130 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.2 м/с
61 %
753 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 11023 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 11982 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 6474 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 8574 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 11977 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 3492 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 16183 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 491367 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 324960 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 386860 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 54 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 127345 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186718 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 129267 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163777 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Появилися спойлери сьомого сезону "Гри престолів"

Появилися спойлери сьомого сезону "Гри престолів"

Київ • УНН

 • 12222 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На півночі Іспанії почалися зйомки сьомого сезону популярного фентезі-серіалу “Гра престолів” і в “мережу” потрапили світлини з майданчика, котрі містять спойлери, передає УНН з посиланням на The Independent.

Зазначається, що користувач соціальної мережі Twitter під ніком “dragon’s daughter” опублікувала знімки, на яких зображені актори Емілія Кларк (Дейнеріс Таргаріен) і Кіт Харінгтон (Джон Сноу).

На одному з кадрів К.Харінгтон тримає в руках штучну голову дракона. Тож, імовірно, що в одному з епізодів нового сьомого сезону Д.Сноу вперше зустрінеться з Д.Дейнеріс і її драконами.

Як повідомляв УНН “Гра престолів” знову стала кращим драматичним серіалом року за версією “Еммі”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу
Bitcoin
$83,460.40
Золото
$3,153.45
Tesla
$280.94
Brent
$72.71
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,815.40