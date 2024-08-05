Французская прокуратура закрыла дело о повреждении оптоволоконных кабелей в фан-зоне возле Венсенского замка во время Олимпийских игр в Париже. Выяснилось, что причиной этих повреждений была ласка. Об этом сообщает издание BFMTV, передает УНН.

"Прокуратура Парижа начала расследование по факту нескольких сечений оптоволоконных кабелей в фан-зоне Олимпиады-2024 в замке Шато-де-Венсен. Наконец, проверив изображение с камер видеонаблюдения, следователи установили, что причиной этих повреждений была ласка", - пишет издание.

Отмечается, что за последние дни фан-зона Олимпиады 2024 в Шато-де-Венсен стала жертвой двух сечений оптоволоконного кабеля. 29 июля руководители объекта отметили, что кабель, расположенный под рвом замка, был перерезан в восьми разных местах.

На следующий день снова произошел второй сбой. И еще один - в субботу 3 августа.

"После анализа четких участков кабелей, а также видеонаблюдения, факты отнесены к шпионажу, и процедура закрыта за отсутствием нарушений", - заявили в прокуратуре.

Техники города протащили новый трос дальше, чтобы он больше не был на пути ласки и чтобы избежать дальнейших порезов.

Напомним

Во Франции осуществлено четыре скоординированных диверсии на железнодорожной сети скоростных поездов. Около 800 тысяч пассажиров пострадали от сбоев.

Также в результате атак на трех основных высокоскоростных линиях TGV на западе, севере и востоке Франции было перерезано и подожжены оптоволоконные кабели, проложенные рядом с путями и обеспечивающие передачу информации о безопасности для водителей, например, сигнальных огней и стрелок.