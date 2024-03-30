Поступление в аспирантуру в 2024 году пройдет через конкурсные испытания по иностранному языку

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  113129 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  114339 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  116806 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  242616 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  135005 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133843 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153322 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143145 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145287 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153361 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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Программа еОселя: Более 8,5 тысяч семей получили кредиты на жилье

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Польша продолжает поддерживать Украину в спортивной и молодежной сферах

Польша продолжает поддерживать Украину в спортивной и молодежной сферах

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Итальянские истребители перехватили российские самолеты над Балтийским морем

Итальянские истребители перехватили российские самолеты над Балтийским морем

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Вражеские силы атакуют Одесскую область

Вражеские силы атакуют Одесскую область

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НБУ зафиксировал положительную динамику в небанковском секторе за IV квартал 2023 года

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Беспилотники рф движутся к Одесской области

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Кулеба назвал три ключевые задачи для укрепления отношений между Украиной и Индией

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Ермак встретился с представителями религиозных общин: говорили о важности доносить миру правду о войне в Украине

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Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  242616 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  267484 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  624349 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  572924 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  584319 просмотра

Поступление в аспирантуру в 2024 году пройдет через конкурсные испытания по иностранному языку

В 2024 году поступление в аспирантуру в Украине будет происходить по результатам экзаменов, в частности экзамена по иностранному языку с минимальным результатом 130 баллов.

Анонсы •   •  5955 просмотра
Поступление в аспирантуру в 2024 году пройдет через конкурсные испытания по иностранному языку

США и Япония планируют углубить сотрудничество в области искусственного интеллекта и полупроводников

Соединенные Штаты и Япония планируют углубить сотрудничество в области искусственного интеллекта и полупроводников, создав основу для совместных исследований и разработок с участием таких компаний, как Nvidia, Arm и Amazon.

Экономика •   •  8213 просмотра
США и Япония планируют углубить сотрудничество в области искусственного интеллекта и полупроводников

Программа еОселя: Более 8,5 тысяч семей получили кредиты на жилье

Более 8,5 тысяч украинских семей приобрели жилье по программе еОселя, а общая сумма выданных кредитов превысила 13 миллиардов гривен.

Общество •   •  9924 просмотра
Программа еОселя: Более 8,5 тысяч семей получили кредиты на жилье

Польша продолжает поддерживать Украину в спортивной и молодежной сферах

Польша и Украина договорились усилить сотрудничество в сфере спорта, включая децентрализацию, борьбу с дискриминацией, допингом, поддержку спортсменов и восстановление спортивной инфраструктуры, а также совместно противодействовать участию представителей стран-агрессоров в международном спорте.

спорт •   •  10092 просмотра
Польша продолжает поддерживать Украину в спортивной и молодежной сферах

Итальянские истребители перехватили российские самолеты над Балтийским морем

Итальянские истребители Eurofighter перехватили два российских самолета, пролетавших над международными водами в Балтийском море, во время миссии воздушного контроля НАТО в четверг и пятницу.

Новости Мира •   •  10040 просмотра
Итальянские истребители перехватили российские самолеты над Балтийским морем

Вражеские силы атакуют Одесскую область

рф атакует Одесскую область, о чем сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Война •   •  13856 просмотра
Вражеские силы атакуют Одесскую область

НБУ зафиксировал положительную динамику в небанковском секторе за IV квартал 2023 года

В IV квартале 2023 года страховые премии выросли на 22%, активы кредитных союзов - на 10,7%, а активы финансовых компаний - на 2,7%.

Общество •   •  12595 просмотра
НБУ зафиксировал положительную динамику в небанковском секторе за IV квартал 2023 года

Зафиксировано перемещение вражеских БпЛА в разных направлениях по территории Украины

российские беспилотники были замечены в разных направлениях по Украине.

Война •   •  41328 просмотра
Зафиксировано перемещение вражеских БпЛА в разных направлениях по территории Украины

Беспилотники рф движутся к Одесской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), которые движутся со стороны Черного моря в направлении Одесской области (Татарбунарский район).

Война •   •  32721 просмотра
Беспилотники рф движутся к Одесской области

Обнаружены группы беспилотников в Днепропетровской и Полтавской областях

Военно-воздушные силы Украины обнаружили группы беспилотников в Днепропетровской и Полтавской областях.

Война •   •  25794 просмотра
Обнаружены группы беспилотников в Днепропетровской и Полтавской областях