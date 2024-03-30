Поступление в аспирантуру в 2024 году пройдет через конкурсные испытания по иностранному языку

В 2024 году поступление в аспирантуру будет происходить через конкурсные испытания, включая тестирование по иностранному языку. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает УНН.

Детали

В 2024 году поступление в аспирантуру в Украине будет осуществляться через конкурсные испытания в соответствии с обновленным Порядком приема.

Для успешного поступления абитуриентам необходимо иметь результаты Единого вступительного экзамена (ЕВЭ) за 2023 или 2024 год.

Согласно требованиям, оценка за иностранный язык должна быть не менее 130 баллов, а за тест общей учебной компетентности (ТЗНК) - не менее 100 баллов. Результаты ЕВИ будут автоматически внесены в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).

Добавим

Абитуриенты, владеющие международным сертификатом по иностранному языку на уровне B2 или выше (например, TOEFL, IELTS, Cambridge English), освобождаются от сдачи экзамена по иностранному языку. Такие сертификаты рассматриваются как эквивалент вступительного экзамена по иностранному языку на высший балл.

Вступительная кампания-2024: утвердили новые правила приема абитуриентов