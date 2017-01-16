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Посольство Украины проверяет, не было ли украинцев среди пассажиров Boeing-747

Посольство Украины проверяет, не было ли украинцев среди пассажиров Boeing-747

Киев • УНН

 • 7566 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Посольство Украины проверяет информацию об украинцах среди пассажиров Boeing-747, потерпевшего катастрофу под Бишкеком. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.

"Посольство Украины проверяет, не было ли среди пассажиров Boeing-747, потерпевшего катастрофу под Бишкеком, украинцев", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, на месте крушения Boeing в Кыргызстане нашли 31 тело и фрагменты 9 тел.

Напомним, грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана утром в понедельник. Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива «Авиатор» в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа было пять человек, по предварительным данным все они погибли. По данным МЧС, погибли 37 человек.

Украинские Национальные Новости

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