Посольство Украины проверяет, не было ли украинцев среди пассажиров Boeing-747
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Посольство Украины проверяет информацию об украинцах среди пассажиров Boeing-747, потерпевшего катастрофу под Бишкеком. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.
"Посольство Украины проверяет, не было ли среди пассажиров Boeing-747, потерпевшего катастрофу под Бишкеком, украинцев", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на месте крушения Boeing в Кыргызстане нашли 31 тело и фрагменты 9 тел.
Напомним, грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана утром в понедельник. Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива «Авиатор» в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа было пять человек, по предварительным данным все они погибли. По данным МЧС, погибли 37 человек.