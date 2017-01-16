Посольство України перевіряє, чи не було українців серед пасажирів Boeing 747
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Посольство України перевіряє інформацію щодо українців серед пасажирів Boeing 747, що зазнав катастрофи під Бішкеком. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Twitter, передає УНН.
“Посольство України перевіряє, чи не було серед пасажирів Boeing 747, що зазнав катастрофи під Бішкеком, українців”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, на місці аварії Boeing у Киргизстані знайшли 31 тіло і фрагменти 9 тіл.
Нагадаємо, вантажний Boeing 747 турецької авіакомпанії розбився в 1,5 кілометрах від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту “Манас” столиці Киргизстану вранці у понеділок. Літак звалився на селище Дача-Суу дачного кооперативу “Авіатор” в околицях аеропорту. При цьому зруйновані 32 приватних будинки, в яких проживали люди. Літак виконував політ за маршрутом Гонконг-Бішкек-Стамбул, в складі екіпажу було п’ять людей, за попередніми даними всі вони загинули. За даними МНС, загинули 37 людей.