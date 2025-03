Посол ЕС в Украине сделал прививку препаратом AstraZeneca

Цитата

"Замечательный способ закончить неделю", - написал посол, обнародовав документ о получении вакцины 26 марта.

An excellent way to end the week! pic.twitter.com/epVytTMVLv

- Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 26, 2021

Детали

Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). По данным Минздрава, в целом за период развертывания вакцинальной кампании в Украине было проведено 155 587 прививок. За последние сутки количество прививок достигло 18561 проведенной прививки. В рамках второго этапа всеукраинской вакцинации, на следующей неделе в Украине планируется начать вакцинацию людей, которые старше 80 лет.

Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. Этой же вакциной привились и пожилые родители министра здравоохранения Степанова. Остаточными дозами вакцины сейчас могут по желанию сделать прививку общественные деятели и ветераны АТО/ООС. К тому же Oxford/AstraZeneca (Covishield) привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.

Справка

По данным Минздрава, 17 939 человек было привито против COVID-19 за сутки 26 марта 2021 года в Украине.

Так, 192264 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 192 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

▪️ Прививки проводилось 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививки.

▪️ По состоянию на 26 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.