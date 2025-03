Посол ЄС в Україні зробив щеплення препаратом AstraZeneca

Цитата

“Чудовий спосіб закінчити тиждень”, — написав посол, оприлюднивши документ про отримання вакцини 26 березня.

An excellent way to end the week! pic.twitter.com/epVytTMVLv

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 26, 2021

Деталі

Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). За даними МОЗ, загалом за період розгортання вакцинальної кампанії в Україні було проведено 155 587 щеплень. За останню добу кількість щеплень досягла 18 561 проведеного щеплення. В рамках другого етапу всеукраїнської вакцинації, наступного тижня в Україні планується почати вакцинацію людей, які старші за 80 років.

З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. Цією ж вакциною були зроблені щеплення і літнім батькам міністра охорони здоров’я Степанова. Залишковими дозами вакцини зараз можуть за бажанням зробити щеплення громадські діячі та ветерани АТО/ООС. До того ж Oxford/AstraZeneca (Covishield) прищепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама і його оточення.

Довідково

За даними МОЗ, 17 939 людей було щеплено проти COVID-19 за добу 26 березня 2021 року в Україні.

Так, 192 264 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа.

▪️ Щеплення проводилось 180 мобільними бригадами з імунізації та 493 пунктами щеплення.

▪️ Станом на 26 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 356 308 людей.