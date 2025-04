Посол Израиля в ООН призвал Гутерреша уйти в отставку

Цитата

«Генеральный секретарь, который с пониманием относится к кампании массовых убийств детей, женщин и стариков, не подходит для того, чтобы возглавлять ООН. Нет никакого оправдания или смысла разговаривать с теми, кто проявляет сочувствие к самым ужасным зверствам, совершенным против граждан Израиля и еврейского народа. Слов просто нет», – написал посол Израиля.

The @UN Secretary-General, who shows understanding for the campaign of mass murder of children, women, and the elderly, is not fit to lead the UN.



I call on him to resign immediately.



There is no justification or point in talking to those who show compassion for the most…

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 24, 2023

Детали

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что «важно признать, что атаки ХАМАСа не происходили в вакууме» и «палестинский народ испытал 56 лет удушающей оккупации». В то же время генсекретарь ООН подчеркнул, что недовольство палестинского народа не может оправдать ужасные нападения ХАМАСа, "и эти ужасные нападения не могут оправдать коллективное наказание палестинского народа".

"Палестинский народ испытал 56 лет удушающей оккупации. Они видели, как их землю неустанно пожирали поселения и страдали от насилия, их экономика была подавлена. Их люди были перемещены, а их дома разрушены. Их надежды на политическое решение своего положения исчезли", — ранее сказал Гутерреш.

