Посол Ізраїлю в ООН закликав Гутерреша піти у відставку

Цитата

«Генеральний секретар, який з розумінням ставиться до кампанії масових вбивств дітей, жінок і людей похилого віку, не підходить для того, щоб очолювати ООН. Немає жодного виправдання чи сенсу розмовляти з тими, хто виявляє співчуття до найжахливіших звірств, скоєних проти громадян Ізраїлю та єврейського народу. Слів просто немає», – написав посол Ізраїлю.

The @UN Secretary-General, who shows understanding for the campaign of mass murder of children, women, and the elderly, is not fit to lead the UN.



I call on him to resign immediately.



There is no justification or point in talking to those who show compassion for the most…

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 24, 2023

Деталі

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що «важливо визнати, що атаки ХАМАСу не відбувалися у вакуумі» і «палестинський народ зазнав 56 років задушливої окупації».

Водночас генсекретар ООН наголосив, що невдоволення палестинського народу не може виправдати жахливі напади ХАМАСу, "і ці жахливі напади не можуть виправдати колективне покарання палестинського народу".

"Палестинський народ зазнав 56 років задушливої окупації. Вони бачили, як їхню землю невпинно пожирали поселення і страждали від насильства, їхня економіка була пригнічена. Їхні люди були переміщені, а їхні будинки зруйновані. Їхні надії на політичне розв'язання свого становища зникли", — раніше сказав Гутерреш.

