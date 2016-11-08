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15 марта, 19:03 • 112952 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160102 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134024 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126800 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110690 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104418 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100741 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Посол: 45-й президент США будет стоять перед очень серьезными вызовами

Посол: 45-й президент США будет стоять перед очень серьезными вызовами

Киев • УНН

 • 5585 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня очень нестабильный мир и многие аналитики говорят, что мы приближаемся к третьей мировой войне. Об этом в эфире "5 канала" заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Юрий Щербак, передает УНН.

"Сегодня очень нестабильный мир и многие аналитики говорят, что мы приближаемся к третьей мировой войне. Итак, 45-й президент США будет стоять перед очень серьезными вызовами. Вызовы будут невероятно сложные, потому что мы видим, что в мире растет нестабильность, хаос в международных отношениях и Президенту США есть вызов, как главе государства великой страны, которая определяет курс внешней политики во многом. Поэтому с таким интересом и интересом мы смотрим сегодня на Вашингтон, где произойдет смена команды Белого дома ", - отметил посол.

Как сообщал УНН, 8 ноября в США стартовал день голосования на президентских выборах. Согласно данным последних соцопросов CNN, за кандидатку от демократов Хиллари Клинтон готовы проголосовать 44 процента избирателей. За республиканца Трампа - 39 процентов.

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