Посол: 45-й президент США будет стоять перед очень серьезными вызовами

"Сегодня очень нестабильный мир и многие аналитики говорят, что мы приближаемся к третьей мировой войне. Итак, 45-й президент США будет стоять перед очень серьезными вызовами. Вызовы будут невероятно сложные, потому что мы видим, что в мире растет нестабильность, хаос в международных отношениях и Президенту США есть вызов, как главе государства великой страны, которая определяет курс внешней политики во многом. Поэтому с таким интересом и интересом мы смотрим сегодня на Вашингтон, где произойдет смена команды Белого дома ", - отметил посол.

Как сообщал УНН, 8 ноября в США стартовал день голосования на президентских выборах. Согласно данным последних соцопросов CNN, за кандидатку от демократов Хиллари Клинтон готовы проголосовать 44 процента избирателей. За республиканца Трампа - 39 процентов.