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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Посол: 45-й президент США стоятиме перед дуже серйозними викликами

Посол: 45-й президент США стоятиме перед дуже серйозними викликами

Київ • УНН

 • 5586 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні дуже нестабільний світ і багато аналітиків говорять, що ми наближаємося до третьої світової війни. Про це в ефірі "5 каналу" заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України Юрій Щербак, передає УНН.

"Сьогодні дуже нестабільний світ і багато аналітиків говорять, що ми наближаємося до третьої світової війни. Отже, 45-й президент США стоятиме перед дуже серйозними викликами. Виклики будуть неймовірно складні, тому що ми бачимо, що в світі зростає нестабільність, хаос в міжнародних відносинах і Президенту США є виклик, як главі держави великої країни, яка визначає курс зовнішньої політики великою мірою. Тому з таким інтересом і зацікавленням ми дивимося сьогодні на Вашингтон, де відбудеться зміна команди Білого дому", - зазначив посол.

Як повідомляв УНН, 8 листопада у США стартував день голосування на президентських виборах. Згідно з даними останніх соцопитувань CNN, за кандидатку від демократів Гілларі Клінтон готові проголосувати 44 відсотки виборців. За республіканця Трампа — 39 відсотків.

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