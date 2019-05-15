Послы стран G7 призвали Порошенко "плавно передать власть" новоизбранному президенту

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 51777 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 78168 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 94404 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101126 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124622 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112069 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138099 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144705 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130170 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130221 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Послы стран G7 призвали Порошенко "плавно передать власть" новоизбранному президенту

Послы стран G7 призвали Порошенко "плавно передать власть" новоизбранному президенту

Киев  •  УНН

 • 10140 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Послы стран G7 (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, ФРГ и Япония) призвали действующего президента Петра Порошенко плавно передать власть победителю выборов президента Украины и новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, сообщает УНН со ссылкой на представительство G7 в Украине.

В сообщении представительства указано, что: “Послы G7 сегодня встретились с президентом Порошенко, чтобы обсудить прогресс, осуществленный в сфере реформ при его президентстве. Они поздравили достижения президента Порошенко и обменялись с ним мнениями о прогрессе, который должен быть обеспечен в дальнейшем”.

“Послы G7 призвали к плавной передачи власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ”, — добавили дипломаты.

Как стало известно ранее, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями банковского сектора актуальные экономические вызовы, а также сотрудничество с МВФ.

Украинские Национальные Новости

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