Послы стран G7 призвали Порошенко "плавно передать власть" новоизбранному президенту
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Послы стран G7 (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, ФРГ и Япония) призвали действующего президента Петра Порошенко плавно передать власть победителю выборов президента Украины и новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, сообщает УНН со ссылкой на представительство G7 в Украине.
В сообщении представительства указано, что: “Послы G7 сегодня встретились с президентом Порошенко, чтобы обсудить прогресс, осуществленный в сфере реформ при его президентстве. Они поздравили достижения президента Порошенко и обменялись с ним мнениями о прогрессе, который должен быть обеспечен в дальнейшем”.
“Послы G7 призвали к плавной передачи власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ”, — добавили дипломаты.
Как стало известно ранее, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями банковского сектора актуальные экономические вызовы, а также сотрудничество с МВФ.