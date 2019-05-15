Посли держав G7 закликали Порошенка "плавно передати владу" новообраному президенту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Посли країн G7 (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, ФРН та Японія) закликали чинного президента Петра Порошенка плавно передати владу переможцю виборів президента України та новообраному президенту Володимиру Зеленському, повідомляє УНН з посиланням на представництво G7 в Україні.
У повідомленні представництва вказано, що: “Посли G7 сьогодні зустрілися з президентом Порошенком, аби обговорити прогрес, здійснений у сфері реформ за його президентства. Вони привітали досягнення президента Порошенка і обмінялися з ним думками щодо поступу, який мусить бути забезпечений у подальшому”.
“Посли G7 закликали до плавної передачі влади, що дозволить Україні продовжити обраний нею шлях реформ”, — додали дипломати.
Як стало відомо раніше, новообраний Президент України Володимир Зеленський обговорив із представниками банківського сектору актуальні економічні виклики, а також співпрацю з МВФ.