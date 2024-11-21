Последствия атаки рф на Кривой Рог: количество пострадавших возросло до 17
Киев • УНН
В результате российской атаки на Кривой Рог пострадали 17 человек, 10 из них госпитализированы. Повреждено админздание, 5 многоквартирных домов и 3 транспортных средства.
В Кривом Роге в результате атаки рф пострадало уже 17 человек, из них 10 госпитализированы, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram в четверг, пишет УНН.
В Кривом Роге, по уточненной информации, 17 пострадавших. Десять из них - в больнице. 38-летняя женщина - «тяжелая». У нее резаные раны головы
По его словам, в результате удара армии РФ в городе, кроме админздания, повреждены 5 многоквартирных домов, 2 микроавтобуса, легковушка.
Ранее
Сообщалось о 15 пострадавших из-за удара по Кривому Рогу, среди них - двое детей.