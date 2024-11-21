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Последствия атаки рф на Кривой Рог: количество пострадавших возросло до 17

Последствия атаки рф на Кривой Рог: количество пострадавших возросло до 17

Киев  •  УНН

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В результате российской атаки на Кривой Рог пострадали 17 человек, 10 из них госпитализированы. Повреждено админздание, 5 многоквартирных домов и 3 транспортных средства.

В Кривом Роге в результате атаки рф пострадало уже 17 человек, из них 10 госпитализированы, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram в четверг, пишет УНН.

В Кривом Роге, по уточненной информации, 17 пострадавших. Десять из них - в больнице. 38-летняя женщина - «тяжелая». У нее резаные раны головы

- написал Лысак.

По его словам, в результате удара армии РФ в городе, кроме админздания, повреждены 5 многоквартирных домов, 2 микроавтобуса, легковушка.

Ранее

Сообщалось о 15 пострадавших из-за удара по Кривому Рогу, среди них - двое детей.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
krivoi-rogКривой Рог