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Посла Турции в Уганде отозвали за древнегреческий наряд на приеме

Посла Турции в Уганде отозвали за древнегреческий наряд на приеме

Киев  •  УНН

 • 7982 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Посла Турции в Уганде Седефа Явузальпа отозвали из-за появления на приеме в древнегреческом наряде. Об отзыве написал в своем Twitter глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, информирует УНН.

Он отметил, что Анкара расследовала подлинность фотографий посла, которые появились в ряде СМИ и соцсетях. ​"Эти фотографии были незамедлительно идентифицированы, и посол был отозван", — написал Чавушоглу.

Поводом для отзыва стала фотография посла на приеме в честь турецкого Дня Республики с участием главы МИД Уганды Сэма Кутеза 29 октября. Как объясняет Daily Sabah, Посол Явузальп и некоторые другие сотрудники турецкой дипмиссии были замечены в нарядах, стилизованных под древнегреческий хитон. Посол находился в Уганде с 2013 года. По данным телеканала Habertürk, Явузальп изображал на приеме древнегреческого бога Зевса, а замеченная с ним на фотографии женщина — Елену Троянскую.

День республики — годовщина провозглашения Турецкой республики 29 октября 1923 года. С этого дня ведется отсчет существования современного светского турецкого государства, пришедшего на смену потерпевшей поражение в Первой мировой войне Османской империи, султан которой претендовал на звание халифа (главы) мусульман всего мира.

Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntülere dair, söz konusu fotoğraflar tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağırılmıştır.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 3 ноября 2018

Turkey withdraws ambassador Sedef Yavuzalp from Uganda’s capital Kampala because of her clothing on October 29 Republic Day reception. pic.twitter.com/vtVVxlrAwg

— dokuz8NEWS (@ dokuz8_EN) 3 ноября 2018

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