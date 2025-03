Посла Турции в Уганде отозвали за древнегреческий наряд на приеме

Он отметил, что Анкара расследовала подлинность фотографий посла, которые появились в ряде СМИ и соцсетях. ​"Эти фотографии были незамедлительно идентифицированы, и посол был отозван", — написал Чавушоглу.

Поводом для отзыва стала фотография посла на приеме в честь турецкого Дня Республики с участием главы МИД Уганды Сэма Кутеза 29 октября. Как объясняет Daily Sabah, Посол Явузальп и некоторые другие сотрудники турецкой дипмиссии были замечены в нарядах, стилизованных под древнегреческий хитон. Посол находился в Уганде с 2013 года. По данным телеканала Habertürk, Явузальп изображал на приеме древнегреческого бога Зевса, а замеченная с ним на фотографии женщина — Елену Троянскую.

День республики — годовщина провозглашения Турецкой республики 29 октября 1923 года. С этого дня ведется отсчет существования современного светского турецкого государства, пришедшего на смену потерпевшей поражение в Первой мировой войне Османской империи, султан которой претендовал на звание халифа (главы) мусульман всего мира.

Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntülere dair, söz konusu fotoğraflar tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağırılmıştır.

