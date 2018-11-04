Посла Турции в Уганде отозвали за древнегреческий наряд на приеме

Он отметил, что Анкара расследовала подлинность фотографий посла, которые появились в ряде СМИ и соцсетях. ​"Эти фотографии были незамедлительно идентифицированы, и посол был отозван", — написал Чавушоглу.

Поводом для отзыва стала фотография посла на приеме в честь турецкого Дня Республики с участием главы МИД Уганды Сэма Кутеза 29 октября. Как объясняет Daily Sabah, Посол Явузальп и некоторые другие сотрудники турецкой дипмиссии были замечены в нарядах, стилизованных под древнегреческий хитон. Посол находился в Уганде с 2013 года. По данным телеканала Habertürk, Явузальп изображал на приеме древнегреческого бога Зевса, а замеченная с ним на фотографии женщина — Елену Троянскую.

День республики — годовщина провозглашения Турецкой республики 29 октября 1923 года. С этого дня ведется отсчет существования современного светского турецкого государства, пришедшего на смену потерпевшей поражение в Первой мировой войне Османской империи, султан которой претендовал на звание халифа (главы) мусульман всего мира.

Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntülere dair, söz konusu fotoğraflar tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağırılmıştır.

Turkey withdraws ambassador Sedef Yavuzalp from Uganda’s capital Kampala because of her clothing on October 29 Republic Day reception. pic.twitter.com/vtVVxlrAwg