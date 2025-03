Посла Туреччини в Уганді відкликали за давньогрецький наряд на прийомі

Він зазначив, що Анкара розслідувала справжність фотографій посла, які з’явилися в ряді ЗМІ і соцмережах. “Ці фотографії були негайно ідентифіковані, і посол був відкликаний”, — написав Чавушоглу.

Приводом для відкликання стала фотографія посла на прийомі на честь турецького Дня Республіки за участю глави МЗС Уганди Сема Кутеза 29 жовтня. Як пояснює Daily Sabah, Посол Явузальп і деякі інші співробітники турецької дипмісії були помічені в нарядах, стилізованих під давньогрецький хітон. Посол перебував в Уганді з 2013 року. За даними телеканалу Habertürk, Явузальп зображував на прийомі давньогрецького бога Зевса, а помічена з ним на фотографії жінка — Єлену Троянську.

День республіки — річниця проголошення Турецької республіки 29 жовтня 1923 року. З цього дня ведеться відлік існування сучасної світської турецької держави, яка прийшов на зміну Османській імперії, зазнала поразки в Першій світовій війні, султан якої претендував на звання халіфа (глави) мусульман всього світу.

Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntülere dair, söz konusu fotoğraflar tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağırılmıştır.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 3 листопада 2018 р.

Turkey withdraws ambassador Sedef Yavuzalp from Uganda's capital Kampala because of her clothing on October 29 Republic Day reception. pic.twitter.com/vtVVxlrAwg

— dokuz8NEWS (@dokuz8_EN) 3 листопада 2018 р.