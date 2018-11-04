Посла Туреччини в Уганді відкликали за давньогрецький наряд на прийомі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Посла Туреччини в Уганді Седефа Явузальпа відкликали через появу на прийомі в давньогрецькому вбранні. Про відкликання написав в своєму Twitter глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу, інформує УНН.
Він зазначив, що Анкара розслідувала справжність фотографій посла, які з’явилися в ряді ЗМІ і соцмережах. “Ці фотографії були негайно ідентифіковані, і посол був відкликаний”, — написав Чавушоглу.
Приводом для відкликання стала фотографія посла на прийомі на честь турецького Дня Республіки за участю глави МЗС Уганди Сема Кутеза 29 жовтня. Як пояснює Daily Sabah, Посол Явузальп і деякі інші співробітники турецької дипмісії були помічені в нарядах, стилізованих під давньогрецький хітон. Посол перебував в Уганді з 2013 року. За даними телеканалу Habertürk, Явузальп зображував на прийомі давньогрецького бога Зевса, а помічена з ним на фотографії жінка — Єлену Троянську.
День республіки — річниця проголошення Турецької республіки 29 жовтня 1923 року. З цього дня ведеться відлік існування сучасної світської турецької держави, яка прийшов на зміну Османській імперії, зазнала поразки в Першій світовій війні, султан якої претендував на звання халіфа (глави) мусульман всього світу.
Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntülere dair, söz konusu fotoğraflar tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağırılmıştır.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 3 листопада 2018 р.
Turkey withdraws ambassador Sedef Yavuzalp from Uganda's capital Kampala because of her clothing on October 29 Republic Day reception. pic.twitter.com/vtVVxlrAwg— dokuz8NEWS (@dokuz8_EN) 3 листопада 2018 р.