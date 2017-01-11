Поиски трех пропавших украинских военных продолжаются
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Поисковая операция в отношении трех украинских военнослужащих, которые 8 января 2017 года не вернулись к месту расположения подразделения, продолжается. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"Пока продолжается поисковая операция, к ней привлечены и подразделения военной службы правопорядка, и военнослужащие оперативно-тактического группировки "Мариуполь". Пока никакой официальной информации по этому поводу нет. Если мы получим какую-то информацию - мы сообщим", - сказал он.
Как сообщал УНН, никакой информации относительно пропавших военных нет.