Пошуки трьох зниклих українських військових тривають
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Пошукова операція щодо трьох українських військовослужбовців, які 8 січня 2017 року не повернулись до місця розташування підрозділу, триває. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Поки що триває пошукова операція, до її складу залучені і підрозділи військової служби правопорядку, і військовослужбовці оперативно-тактичного угрупування „Маріуполь“. Поки що жодної офіційної інформації з цього приводу немає. Якщо ми матимемо якусь інформацію — ми повідомимо”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, жодної інформації щодо зниклих військових немає.