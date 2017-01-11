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28 березня, 20:29 • 35641 перегляди

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28 березня, 18:00 • 97532 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 125180 перегляди

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28 березня, 16:27 • 131505 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

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Пошуки трьох зниклих українських військових тривають

Пошуки трьох зниклих українських військових тривають

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Пошукова операція щодо трьох українських військовослужбовців, які 8 січня 2017 року не повернулись до місця розташування підрозділу, триває. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

“Поки що триває пошукова операція, до її складу залучені і підрозділи військової служби правопорядку, і військовослужбовці оперативно-тактичного угрупування „Маріуполь“. Поки що жодної офіційної інформації з цього приводу немає. Якщо ми матимемо якусь інформацію — ми повідомимо”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, жодної інформації щодо зниклих військових немає.

Українські Національні Новини

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