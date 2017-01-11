Пошуки трьох зниклих українських військових тривають

“Поки що триває пошукова операція, до її складу залучені і підрозділи військової служби правопорядку, і військовослужбовці оперативно-тактичного угрупування „Маріуполь“. Поки що жодної офіційної інформації з цього приводу немає. Якщо ми матимемо якусь інформацію — ми повідомимо”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, жодної інформації щодо зниклих військових немає.