Чиновнику "Приднепровской железной дороги" сообщили подозрение в присвоении госсредств в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Запорожской области сообщили подозрение в присвоении средств чиновнику "Приднепровская железная дорога" и директору предприятия-подрядчика. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Установлено, что руководитель одного из структурных подразделений ГП "Приднепровская железная дорога" с целью растраты средств государственного предприятия в пользу третьих лиц, вступил в предварительный сговор с директором предприятия-подрядчика, выполнявшего строительные работы, и путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, завысил стоимость и объемы выполненных работ на сумму около 700 тыс. грн.
По данному факту руководителю структурного подразделения ГП "Приднепровская железная дорога" и директору предприятия-подрядчика, выполнявшего строительные работы, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.
В суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.