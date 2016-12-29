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Чиновнику "Приднепровской железной дороги" сообщили подозрение в присвоении госсредств в Запорожской области

Чиновнику "Приднепровской железной дороги" сообщили подозрение в присвоении госсредств в Запорожской области

Киев • УНН

 • 7094 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Запорожской области сообщили подозрение в присвоении средств чиновнику "Приднепровская железная дорога" и директору предприятия-подрядчика. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

Установлено, что руководитель одного из структурных подразделений ГП "Приднепровская железная дорога" с целью растраты средств государственного предприятия в пользу третьих лиц, вступил в предварительный сговор с директором предприятия-подрядчика, выполнявшего строительные работы, и путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, завысил стоимость и объемы выполненных работ на сумму около 700 тыс. грн.

По данному факту руководителю структурного подразделения ГП "Приднепровская железная дорога" и директору предприятия-подрядчика, выполнявшего строительные работы, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

В суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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