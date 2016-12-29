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Посадовцю "Придніпровської залізниці" повідомили підозру у привласненні держкоштів на Запоріжжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Запоріжжі повідомили підозру у привласненні коштів посадовцю “Придніпровська залізниця” та директору підприємства-підрядника. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

Встановлено, що керівник одного з структурних підрозділів ДП “Придніпровська залізниця” з метою розтрати коштів державного підприємства на користь третіх осіб, вступив у попередню змову з директором підприємства-підрядника, яке виконувало будівельні роботи, та шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, завищив вартість та обсяги виконаних робіт на суму близько 700 тис. грн.

За вказаним фактом керівнику структурного підрозділу ДП “Придніпровська залізниця” та директору підприємства-підрядника, яке виконувало будівельні роботи, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

До суду направлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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