Должностных лиц "Энергоатома" уличили в хищении 30 млн грн

Так, 6 февраля детективы НАБУ задержали пять человек, вероятно причастных к коррупционной схеме завладения средствами одной из атомных электростанций ГП "НАЭК "Энергоатом" в размере 30 млн гривен по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования детективы НАБУ установили, что задержанные - должностное лицо АЭС ГП "НАЭК "Энергоатом" и четыре представителя коммерческих структур - при осуществлении государственных закупок, используя ряд подконтрольных предприятий, обеспечили заключение и исполнение договоров поставки комплектующих для АЭС по завышенным ценам (превышали рыночные в 18-34 раза).

В течение суток задержанным планируют сообщить о подозрении и в дальнейшем выбрать меры предосторожности.