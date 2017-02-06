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Должностных лиц "Энергоатома" уличили в хищении 30 млн грн

Киев • УНН

 • 8084 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня, 6 февраля, детективы НАБУ задержали подозреваемых в причастности к коррупционной схеме завладения средствами одной из атомных электростанций ГП "НАЭК "Энергоатом" в размере 30 млн гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.

Должностных лиц "Энергоатома" уличили в хищении 30 млн грн

Так, 6 февраля детективы НАБУ задержали пять человек, вероятно причастных к коррупционной схеме завладения средствами одной из атомных электростанций ГП "НАЭК "Энергоатом" в размере 30 млн гривен по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования детективы НАБУ установили, что задержанные - должностное лицо АЭС ГП "НАЭК "Энергоатом" и четыре представителя коммерческих структур - при осуществлении государственных закупок, используя ряд подконтрольных предприятий, обеспечили заключение и исполнение договоров поставки комплектующих для АЭС по завышенным ценам (превышали рыночные в 18-34 раза).

В течение суток задержанным планируют сообщить о подозрении и в дальнейшем выбрать меры предосторожности.

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