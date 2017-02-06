Посадовців "Енергоатому" викрили на розкраданні 30 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні, 6 лютого, детективи НАБУ затримали підозрюваних у причетності до корупційної схеми заволодіння коштами однієї з атомних електростанцій ДП “НАЕК “Енергоатом” у розмірі 30 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
Так, 6 лютого детективи НАБУ затримали п’ятьох осіб, ймовірно причетних до корупційної схеми заволодіння коштами однієї з атомних електростанцій ДП “НАЕК “Енергоатом” у розмірі 30 мільйонів гривень за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Під час розслідування детективи НАБУ встановили, що затримані — службова особа АЕС ДП “НАЕК “Енергоатом” та чотири представники комерційних структур, — при здійсненні державних закупівель, використовуючи низку підконтрольних підприємств, забезпечили укладення та виконання договорів поставки комплектуючих для АЕС за завищеними цінами (перевищували ринкові у 18-34 рази).
Упродовж доби затриманим планується повідомити про підозру та в подальшому обрати запобіжні заходи.