Должностных лиц Госрезерва подозревают в порче закупленного горючего
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Следователи Генеральной прокураторы Украины считают, что должностные лица Государственного агентства резерва Украины могут быть причастны к порче ранее закупленных запасов горючего. Об этом говорится в постановлении Печерского суда Киева, согласно которому правоохранители получили право провести обыски в Госрезерве и изъять копии документов по тендерной закупке горючего в компании ОККО, передает УНН со ссылкой на текст постановления.
"Органом досудебного расследования получена информация о возможной порчи должностными лицами Государственного агентства резерва Украины дизельного топлива марки C вида ІІ (ДСТУ 4840:2007) в количестве 18 тыс. тонн на сумму 313,4 млн грн, которое было заложено на длительное хранение в государственный резерв ... по результатам открытых торгов на закупку дизельного топлива, и хранится в резервуарах Государственной организации "Комбинат "Рекорд"...
Согласно имеющимся у следствия данным, к совершению данного уголовного преступления причастны должностные лица Государственного агентства резерва Украины и К "Комбинат "Рекорд", которые слили неучтенное дизельное топливо в резервуары, в результате чего созданы предпосылки к порче государственного имущества в размере 313,4 млн грн", - говорится в документе.
Напомним, как сообщал УНН, через тендер, в котором победило ОККО, суд санкционировал обыски Госрезерва.
Также напомним, в Минэкономразвития получили многочисленные жалобы на работу главы Госрезерва В.Мосийчука.
Добавим, что НАБУ должен проверить, требовал ли В.Мосийчук взятку у компании "Трейд Коммодити".