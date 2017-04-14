Посадовців Держрезерву підозрюють у псуванні закупленого пального
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Слідчі Генеральної прокуратори України вважають, що службові особи Державного агентства резерву України можуть бути причетними до псування раніше закуплених запасів пального. Про це йдеться в ухвалі Печерського суду міста Києва, згідно з якою правоохоронці отримали право провести обшуки у Держрезерві та вилучити копії документів стосовно тендерної закупівлі пального у компанії ОККО, передає УНН з посиланням на текст ухвали.
"Органом досудового розслідування отримано інформацію щодо можливого псування службовими особами Державного агентства резерву України дизельного пального марки C виду ІІ (ДСТУ 4840:2007) у кількості 18 тис. тонн на суму 313,4 млн грн, яке було закладено на довготривале зберігання до державного резерву ... за результатами відкритих торгів на закупівлю палива дизельного, та зберігається в резервуарах Державної організації “Комбінат “Рекорд”...
Згідно з наявними у слідства даними, до вчинення даного кримінального правопорушення причетні службові особи Державного агентства резерву України та ДО “Комбінат "Рекорд“, які злили необліковане дизельне паливо до резервуарів, внаслідок чого створені передумови до псування державного майна у розмірі 313,4 млн грн”, — йдеться у документі.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, через тендер, в якому перемогло ОККО, суд санкціонував обшуки Держрезерву.
Також нагадаємо, у Мінекономрозвитку отримали численні скарги на роботу голови Держрезерву В.Мосійчука.
Додамо, що НАБУ має перевірити, чи вимагав В.Мосійчук хабар у компанії “Трейд Коммодіті”.