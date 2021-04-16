Посадили еще при Андропове. В Эстонии пожизненно осужденный вышел на свободу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Сегодня утром с Тартуской тюрьмы вышел заключенный Олег Пятницкий, отбывавший с 12 мая 1983 года пожизненное заключение, пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Пятницкого освободили за хорошее поведение, но назначили семилетний испытательный срок.
Если Пятницкий нарушит правила испытательного срока, его могут вернуть в тюрьму на пожизненное заключение, но если он совершит новое преступление, он непременно продолжит отбывать пожизненное заключение.
Как посчитал Тартуский окружной суд, с момента последнего приговора Пятницкому, который был объявлен почти 20 лет назад, он встал на путь исправления, занимался работой, изучил эстонский язык, раскаялся в преступлениях и больше не представляет опасности для общества.
Уездный суд отказал Пятницкому в досрочном освобождении 15 февраля этого года. При этом его рекомендовали перевести в тюрьму открытого типа в качестве промежуточного этапа перед досрочным освобождением. Тартуский окружной суд посчитал, что отказ был ошибкой, так как есть множество положительных характеристик осужденного.
Ранее в 2019 году ему отказала в помиловании президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Что было раньше
Пятницкого приговорили к четырем годам тюрьмы за грабеж по решению Верховного суда ЭССР 13 декабря 1983 года.
Два года спустя его признали виновным в совершенных в тюрьме убийстве, краже, изнасиловании, удовлетворении половой страсти неестественным способом и хулиганстве и приговорили к 15 годам тюрьмы.
Осенью 1992 года Верховный суд признал Пятницкого виновным в убийстве уже второго товарища и приговорил его к смертной казни.
По решению президента Леннарта Мери от 5 марта 1993 года назначенную Пятницкому смертную казнь заменили пожизненным лишением свободы в тюрьме закрытого типа.
Осенью 2002 года Таллиннский городской суд признал Пятницкого виновным в причинении тяжких физических травм другому заключенному и приговорил его к 9 годам тюрьмы, но этот срок считали покрытым пожизненным тюремным сроком.
Срок наказания Пятницкого отсчитывается от 12 мая 1983 года.