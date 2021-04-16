Посадили ще за Андропова. В Естонії довічно засуджений вийшов на волю

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Сьогодні вранці з Тартуської в'язниці вийшов ув'язнений Олег П'ятницький, який з 12 травня 1983 року відбував довічне ув'язнення, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

П'ятницького звільнили за хорошу поведінку, але призначили семирічний випробувальний термін.

Якщо П'ятницький порушить правила випробувального терміну, його можуть повернути до в'язниці на довічне ув'язнення, але якщо він вчинить новий злочин, він неодмінно продовжить відбувати довічне ув'язнення.

Як порахував Тартуський окружний суд, з моменту останнього вироку Пятницькому, який був оголошений майже 20 років тому, він встав на шлях виправлення, займався працею, вивчив естонську мову, розкаявся у злочинах і більше не становить небезпеки для суспільства.

Повітовий суд відмовив Пятницькому в достроковому звільненні 15 лютого цього року. При цьому його рекомендували перевести у в'язницю відкритого типу в якості проміжного етапу перед достроковим звільненням. Тартуський окружний суд порахував, що відмова була помилкою, так як є безліч позитивних характеристик засудженого.

Раніше в 2019 році йому відмовила в помилуванні президент Естонії Керсті Кальюлайд.

Що було раніше

П'ятницького засудили до чотирьох років в'язниці за грабіж за рішенням Верховного суду ЕССР 13 грудня 1983 року.

Два роки по тому його визнали винним у скоєних у в'язниці вбивстві, крадіжці, згвалтуванні, задоволенні статевої пристрасті неприродним способом та хуліганстві і засудили до 15 років в'язниці.

Восени 1992 року Верховний суд визнав П'ятницького винним у вбивстві вже другого товариша і засудив його до смертної кари.

За рішенням президента Леннарта Мері від 5 березня 1993 року призначену Пятницькому смертну кару замінили довічним позбавленням волі у в'язниці закритого типу.

Восени 2002 року Талліннський міський суд визнав П'ятницького винним у заподіянні тяжких фізичних травм іншому ув'язненому і засудив його до 9 років в'язниці, але цей термін вважали покритим довічним тюремним терміном.

Термін покарання П'ятницького відраховується від 12 травня 1983 року.

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